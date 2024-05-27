«Сама нозила?» В Астане наказали полицейских, задерживавших Бишимбаева

Как говорится в ответе МВД на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, за нарушение служебной дисциплины инспектору службы полка патрульной полиции Астаны объявлен выговор.
Напомним, что обращаясь к задержанному Бишимбаеву, полицейский бросил фразу: «Она, наверное, сама нозила» (донимала — прим.) в адрес погибшей Салтанат Нукеновой.
Эта реплика попала на видеожетон и была продемонстрирована 8 апреля в ходе главного судебного разбирательства по делу экс-министра национальной экономики.
По данному факту департамент полиции Астаны начал служебное расследование, которое недавно было завершено. Кроме этого, строгий выговор был объявлен оперуполномоченному управления полиции района «Есиль» за нарушение требований статьи 434−2 Кодекса об административных правонарушениях. Оперативник курил на улице вместе с Бишимбаевым и при этом плевал на землю, что также попало на запись видеожетона и было продемонстрировано в суде.
Отметим, что наказание по данной статье влечет за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге в 2024 году).
Ранее в кулуарах Сената заместителя министра внутренних дел Игоря Лепеху попросили дать оценку поведению полицейских, которые проводили задержание Куандыка Бишимбаева в ноябре прошлого года.