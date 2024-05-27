«Сама нозила?» В Астане наказали полицейских, задерживавших Бишимбаева

По данному факту департамент полиции Астаны начал служебное расследование, которое недавно было завершено. Кроме этого, строгий выговор был объявлен оперуполномоченному управления полиции района «Есиль» за нарушение требований статьи 434−2 Кодекса об административных правонарушениях. Оперативник курил на улице вместе с Бишимбаевым и при этом плевал на землю, что также попало на запись видеожетона и было продемонстрировано в суде.