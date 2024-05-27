В Башкирии пьяный водитель избил сотрудника ДПС

В июле 2022 года сотрудники дежурной части городского отдела полиции получили сообщение о том, что водитель автомобиля ВАЗ-21102 находится за рулем пьяным. Информация была передана сотрудникам дорожно-постовой службы полиции.
Автомобиль был остановлен на улице Ленина после продолжительного преследования и неоднократных требований остановиться. После того как автомобиль все-таки остановился, один из инспекторов направился к автомобилю, чтобы проверить поступившую информацию. Мужчина, находившийся за рулем, действительно имел признаки алкогольного опьянения.
Тогда инспектор ДПС попросил его предоставить документы и пройти в патрульный автомобиль, на что водитель ответил, что у него нет документов. Инспектору пришлось применить физическую силу, чтобы повести автолюбителя за собой, однако он начал оказывать сопротивление. На защиту своего товарища вышел пассажир, который также начал препятствовать законным действиям сотрудника полиции. Воспользовавшись кратковременным численным преимуществом, водитель автомобиля успел толкнуть инспектора ДПС на металлическое ограждение, от чего последний упал и ударился головой об асфальт. В то же мгновение напарник — другой инспектор ДПС — оттащил активного правонарушителя в сторону и надел на него наручники, тем самым ограничив его в движении. Вскоре прибыл дополнительный наряд полиции на помощь.
Задержанным оказался 23-летний молодой человек. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы.
В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Салаватский городской суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда сотруднику полиции в размере 80 тысяч рублей.