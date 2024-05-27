В Башкирии пьяный водитель избил сотрудника ДПС

Тогда инспектор ДПС попросил его предоставить документы и пройти в патрульный автомобиль, на что водитель ответил, что у него нет документов. Инспектору пришлось применить физическую силу, чтобы повести автолюбителя за собой, однако он начал оказывать сопротивление. На защиту своего товарища вышел пассажир, который также начал препятствовать законным действиям сотрудника полиции. Воспользовавшись кратковременным численным преимуществом, водитель автомобиля успел толкнуть инспектора ДПС на металлическое ограждение, от чего последний упал и ударился головой об асфальт. В то же мгновение напарник — другой инспектор ДПС — оттащил активного правонарушителя в сторону и надел на него наручники, тем самым ограничив его в движении. Вскоре прибыл дополнительный наряд полиции на помощь.