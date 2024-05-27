Водолацкий заявил о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ во время боев за Берестовое

«Более 73 человек сдались в плен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
26 мая в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Запад» освободила Берестовое Харьковской области.
ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Свыше 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Более 73 человек сдались в плен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
26 мая в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Запад» освободила Берестовое Харьковской области.