Водолацкий заявил о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ во время боев за Берестовое

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Свыше 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.