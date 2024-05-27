В Хабаровске завершили расследование крупного мошенничества с квартирами

В Хабаровске завершено расследование дела о мошенничестве с жильем, где группа из семи человек незаконно присваивала квартиры путем фальсификации документов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствие установило, что в течение трех лет в Хабаровске группа мошенников, состоящая из семи человек, обманывала владельцев недвижимости. Они использовали подставных лиц и меняли паспортные данные, чтобы завладеть квартирами умерших без наследников.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали участников группы. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей, зарегистрировано семь эпизодов незаконной деятельности. Также при обыске у 37-летнего рецидивиста нашли наркотики. Уголовные дела по статьям о мошенничестве, лжесвидетельстве и хранении наркотиков завершены. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Четверым участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое заключили досудебные соглашения, их дела выделены в отдельное производство. Организатор группы скончался перед возбуждением уголовного дела.