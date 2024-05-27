В Хабаровске завершили расследование крупного мошенничества с квартирами

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали участников группы. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей, зарегистрировано семь эпизодов незаконной деятельности. Также при обыске у 37-летнего рецидивиста нашли наркотики. Уголовные дела по статьям о мошенничестве, лжесвидетельстве и хранении наркотиков завершены. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Четверым участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое заключили досудебные соглашения, их дела выделены в отдельное производство. Организатор группы скончался перед возбуждением уголовного дела.