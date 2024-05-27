В ЛНР заявили об обнаружении останков свыше 1,2 тыс. жертв обстрелов ВСУ

«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются, и буквально каждый день мы получаем новые данные, позволяющие родным и близким не только почтить память погибшего у точно установленного места захоронения, но и получить положенные документы и выплаты», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.