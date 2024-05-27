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В ЛНР заявили об обнаружении останков свыше 1,2 тыс. жертв обстрелов ВСУ

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ) с 2021 года извлекли из стихийных захоронений останки свыше 1,2 тыс. мирных жителей, погибших в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщила ТАСС руководитель МРГ, омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока, идентифицированы личности более 55% погибших.

Источник: РИА "Новости"

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.

«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются, и буквально каждый день мы получаем новые данные, позволяющие родным и близким не только почтить память погибшего у точно установленного места захоронения, но и получить положенные документы и выплаты», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Сорока отметила, что поправки в закон РФ о государственной геномной регистрации, позволяющие проводить геномную регистрацию близких родственников людей, пропавших без вести, должны «ускорить процесс идентификации».