В Пермском крае в жёстком ДТП погиб пассажир опрокинувшегося автомобиля

Пассажир автомобиля, опрокинувшегося в жёстком ДТП в Пермском крае, скончался, сообщает ГИБДД Пермского края.
По данным ведомства, авария произошла около 8:40 утра 26 мая. Автомобиль «Хёндай Акцент» двигался по трассе Чернушка — Куеда. В один момент водитель 1992 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.
Как сообщает ГИБДД Пермского края, пассажир 1992 года рождения получил смертельную травму. Водитель «Хёндая» госпитализирован.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП, которое произошло в Перми 26 мая. Автомобиль врезался в дерево в Закамске. Водитель и пассажир авто скончались.