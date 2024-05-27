Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в жёстком ДТП погиб пассажир опрокинувшегося автомобиля

Авария произошла утром 26 мая.

Источник: УГИБДД по Пермскому краю

Пассажир автомобиля, опрокинувшегося в жёстком ДТП в Пермском крае, скончался, сообщает ГИБДД Пермского края.

По данным ведомства, авария произошла около 8:40 утра 26 мая. Автомобиль «Хёндай Акцент» двигался по трассе Чернушка — Куеда. В один момент водитель 1992 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.

Как сообщает ГИБДД Пермского края, пассажир 1992 года рождения получил смертельную травму. Водитель «Хёндая» госпитализирован.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП, которое произошло в Перми 26 мая. Автомобиль врезался в дерево в Закамске. Водитель и пассажир авто скончались.