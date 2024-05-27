В Пермском крае в жёстком ДТП погиб пассажир опрокинувшегося автомобиля

По данным ведомства, авария произошла около 8:40 утра 26 мая. Автомобиль «Хёндай Акцент» двигался по трассе Чернушка — Куеда. В один момент водитель 1992 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.