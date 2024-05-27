Пьяный сибиряк жестко избил двух человек на вокзале в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали 44-летнего жителя Иркутской области за жестокое нападение на двух человек в здании вокзала станции Чунояр. По данным управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу, нападение произошло ещё 10 мая этого года.
Один из пострадавших рассказал полицейским, что заснул в здании вокзала в ожидании электрички и проснулся от сильных ударов по лицу, которые наносил неизвестный пьяный мужчина. Далее нападавший переключился на другого человека и стал избивать того ногами по голове. После этого злоумышленник убежал.
Второго пострадавшего госпитализируют медики с черепно-мозговой травмой. Сотрудники полиции нашли нападавшего и задержали его, им оказался 44-летний житель Иркутской области, который не смог объяснить свой поступок из-за алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.