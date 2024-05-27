Пьяный сибиряк жестко избил двух человек на вокзале в Красноярском крае

Один из пострадавших рассказал полицейским, что заснул в здании вокзала в ожидании электрички и проснулся от сильных ударов по лицу, которые наносил неизвестный пьяный мужчина. Далее нападавший переключился на другого человека и стал избивать того ногами по голове. После этого злоумышленник убежал.