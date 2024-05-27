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«Пламя больше двух метров в высоту»: в Челябинске сгорел жилой дом

В Челябинске сгорел жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В челябинском поселке Первоозерный ранним утром 27 мая случился пожар. Загорелось здание на улице Красносельской.

— Изначально слабый пожар был, но после серии маленьких вспышек огонь заметно усилился, — рассказал КП-Челябинск очевидец происшествия. — Дыма очень много. Пламя больше двух метров в высоту.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что вспыхнул частный жилой дом размером 10 на 10 метров.

— В связи с поздним сообщением по прибытии было обнаружено, что строение объято пламенем, — рассказали спасатели.

Огонь тушили сразу шесть автоцистерн. Люди при пожаре не погибли и не пострадали. Причину возгорания сейчас выясняют.

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