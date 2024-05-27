«Пламя больше двух метров в высоту»: в Челябинске сгорел жилой дом

В челябинском поселке Первоозерный ранним утром 27 мая случился пожар. Загорелось здание на улице Красносельской.
— Изначально слабый пожар был, но после серии маленьких вспышек огонь заметно усилился, — рассказал КП-Челябинск очевидец происшествия. — Дыма очень много. Пламя больше двух метров в высоту.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что вспыхнул частный жилой дом размером 10 на 10 метров.
— В связи с поздним сообщением по прибытии было обнаружено, что строение объято пламенем, — рассказали спасатели.
Огонь тушили сразу шесть автоцистерн. Люди при пожаре не погибли и не пострадали. Причину возгорания сейчас выясняют.