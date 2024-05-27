Себе отдых в Европе, сыну — квартира: узнав о серьезном диагнозе, бухгалтер украла 9 млн руб ради «предсмертной» мечты

Почему же преступница была уверена в собственной безнаказанности? Дело в том, что в конце 2020 года (незадолго до начала преступлений) в школу нагрянула финансовая проверка. После ее окончания женщина была уверена, что в следующий раз представители контрольно-ревизионного управления нагрянут лет так через пять. К тому моменту ее бы здесь уже не было, а до того времени можно воровать все, что плохо лежит.