Себе отдых в Европе, сыну — квартира: узнав о серьезном диагнозе, бухгалтер украла 9 млн руб ради «предсмертной» мечты

Женщина неожиданно узнает о страшной болезни и, думая, что ее дни сочтены, решает исполнить свою мечту. Устав от блеклости жизни она собирает все накопления, покупает красивые наряды и отправляется на курорт в Европу. Этот сюжет лежит в основе американской комедии «Последний отпуск», однако удивительно схожие события произошли в небольшом городке Иркутской области. В реальности главная героиня оказалась главным бухгалтером художественной школы. Несколько лет назад одно из медицинских исследований показало, что женщина серьезно больна. Осознав, что диагноз может стать смертельным, та решает устроить себе «финальное» путешествие за границу. Как всегда мечтала. А затем еще… и еще одно. В результате «покатушки» обернулись долговой ямой. А врачи вскоре обрадовали пациентку — наступила ремиссия!
Однако, на этом все не закончилось. Постепенно история из жизнеутверждающей превратилась в криминальную. А ее кульминацией стал приговор суда за кражу целого состояния — почти 9,5 миллионов рублей. Подробнее в материале КП-Иркутск.
Сама назначала себе зарплату
— Валентина Овчинникова (имя и фамилия изменены — прим. ред.) работала в художественной школе больше десятка лет, — рассказывал корреспонденту «Комсомолки» о преступнице источник в региональном Главке МВД, близкий к ситуации. — Со стороны руководства к ней оказывалось абсолютное доверие. Директор ничего не заподозрила даже, когда начали поступать жалобы от подчиненных. Педагоги заметили, что оплата коммерческих часов стала заметно меньше, чем раньше. При этом, нагрузка не изменилась. Тогда они попытались запросить у главбуха расчетные листы по зарплате, но Овчинникова отказывала наотрез и даже устраивала на этой почве скандалы. Она понимала, что так вскроется ее мошенническая схема.
Впервые комбинаторша пошла на дело в начале 2021 года, как раз в то время, когда плачевность ее финансовых дел достигла пика. Ежемесячный платеж по кредитам, взятым на «последний отпуск», превысил 150 тысяч рублей. При этом, доход у сотрудницы бюджетного учреждения был в три раза меньше. Поправить материальное положение та решила, не выходя из рабочего кабинета.
— Так как за действиями Овчинниковой никто не следил, она подготавливала документы о перечислении себе зарплаты, а затем, имея единоличный доступ к расчетному счету школы, переводила сумму себе на карту, — продолжает говорить источник КП-Иркутск — Так, бухгалтер стала получать по 200 тысяч каждый месяц. Чтобы в отчетах все было чисто, сумма равномерно распределялась на весь коллектив якобы как повышенная оплата труда.
Наряды, прически и квартира в Питере
При этом, размер реального жалования сотрудников зависел едва ли не от настроения госпожи Овчинниковой. На протяжении почти двух лет люди недополучали честно заработанное, пока их коллега всегда выглядела с иголочки, отдыхала в Европе, купила сыну квартиру в одном из городов-миллионников страны и не забывала напомнить, что они ей не ровня.
— Вела себя вызывающе, ни с кем не дружила и даже не обедала вместе с ними, — отмечает источник в полиции.
К слову, догадки преподавателей о том, что творится неладное, подтвердили справки о доходах. В них они увидели суммы, которых никогда на руки не получали.
Планы разрушила неожиданная проверка
Удивительно то, что несостыковкам в документации, «состряпанной» Валентиной Овчинниковой, никто не придавал значения, в том числе и надзорные органы. Согласно ее отчетам, учителя уходили в отпуск посреди года. С широко закрытыми глазами оставалась и директор учреждения. Бухгалтер дурила начальницу, что поступающая ежемесячно из муниципального бюджета на счет школы сумма якобы предназначена на весь год.
— Однажды мошенница случайно начислила отпускные одному из педагогов. Она попросила вернуть деньги, чтобы положить их обратно на расчетный счет, но получив на личную банковскую карту почти 40 тысяч рублей, расставаться с ними не захотела. Позже она вновь повторила это, но уже с другим работником.
Почему же преступница была уверена в собственной безнаказанности? Дело в том, что в конце 2020 года (незадолго до начала преступлений) в школу нагрянула финансовая проверка. После ее окончания женщина была уверена, что в следующий раз представители контрольно-ревизионного управления нагрянут лет так через пять. К тому моменту ее бы здесь уже не было, а до того времени можно воровать все, что плохо лежит.
— В 2022 году в учреждении дополнительного образования была объявлена внеплановая проверка. Овчинникова всеми способами тормозила ее, отказываясь выдавать те или иные документы. В итоге специалисты потратили около полугода и направили информацию о найденных нарушениях в полицию.
Сыщиками была проведена большая и кропотливая работа — бухгалтерская экспертиза, которая помогла добыть достаточно улик против любительницы легких денег.
— В итоге женщиной было украдено 9 308 787 рублей, 2,4 миллиона из которых принадлежали учреждению. Остальные были бюджетными, — поясняет источник в МВД по Приангарью. — Наложить арест на недвижимость подозреваемой не удалось, так как квартира в родном городе являлась единственным жильем, а квартиру, купленную для сына, та поспешила перепродать.
В феврале 2024 года Фемида принял решение о дальнейшей судьбе мошенницы.
ОФИЦИАЛЬНО
— Суд вынес приговор в отношении жительницы Иркутской области. Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщают в пресс-службе прокуратуры региона. — В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимой частично возмещен ущерб (150 тысяч рублей — прим. ред.). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.
Как стало известно КП-Иркутск, бывшего бухгалтера обязали каждый месяц выплачивать по 20 тысяч рублей в счет ущерба. В случае появления задолженности, условный срок сменится реальным.