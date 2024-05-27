Популярный курорт в Приморье остался без больниц и работы

Местные жители сообщают, что уровень воды в реке поднялся, из-за чего невозможно было проехать по временному объезду. Мост после тайфуна 2023 года так и не отремонтировали, он перекрыт бетонными блоками. Население не может проехать в больницу в Славянку и на работу в Зарубино.