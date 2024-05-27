Популярный курорт в Приморье остался без больниц и работы

Курортное село Андреевка в Хасанском районе Приморского края оказалось отрезанным из-за дождя и аварийного моста, сообщили в Telegram-канале «Хасанские вести».
Местные жители сообщают, что уровень воды в реке поднялся, из-за чего невозможно было проехать по временному объезду. Мост после тайфуна 2023 года так и не отремонтировали, он перекрыт бетонными блоками. Население не может проехать в больницу в Славянку и на работу в Зарубино.
«Это прошёл маленький дождь ночью. Вернее, ливень, но только ночью шёл. Люди не могут добраться до работы. Мне сегодня нужно в больницу, я не могу попасть в больницу», — сетует жительница, заснявшая ситуацию на видео.
Общественный наблюдатель из Андреевки Юрий Богданов отметил, что расчистку русел реки и ручьёв в селе не закончили, и это грозит последствиями во время дождей и тайфунов.
«А что будет летом, если придёт тайфун, подумать страшно. Берег речки, где смыло дорогу на Заречную, скальником не отсыпан, и даю гарантию, что тот ПГС, которым отсыпали берег, смоет опять вместе с дорогой при первом сильном тайфуне», — указал общественник.