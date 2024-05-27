Верховный суд ответил касательно дела Карима Масимова

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что в отношении К. Масимова началось досудебное расследование по факту государственной измены. От должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан он был освобожден 6 января, а 8 января его задержали и поместили в СИЗО.
Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. На приговор подали апелляцию. В июне 2023 года столичный суд смягчил приговор, но только в части содержания заключённого.
В ноябре 2023 года в Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили, что в отношении К. Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК. Осужденный К. Масимов оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.