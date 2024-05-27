Верховный суд ответил касательно дела Карима Масимова

В ноябре 2023 года в Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили, что в отношении К. Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК. Осужденный К. Масимов оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.