Под Орском упал беспилотник

«Инцидент (падение БПЛА — ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник.
В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.
УФА, 27 мая — РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
«Инцидент (падение БПЛА — ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник.
В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.