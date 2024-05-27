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Под Орском упал беспилотник

УФА, 27 мая — РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент (падение БПЛА — ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник.

В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.

МЧС