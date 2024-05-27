Протестующие в Армении начали перекрывать дороги

«Заблокирована улица Улнеци в Ереване и трасса Ереван — Аштарак», — говорится в заявлении движения.
Как передает корреспондент РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване полиция начала задержания. По информации МВД, задержали 137 участников акций.
Манифестанты также проводят шествие по центральным улицам Еревана, которое началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы.
Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку передадут некоторые приграничные территории, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения.
На организованном священнослужителем митинге его призвали выдвинуть кандидатом в премьеры Армении.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.