Протестующие в Армении начали перекрывать дороги

Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку передадут некоторые приграничные территории, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения.