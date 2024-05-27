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После стрельбы в Челябинске следователи возбудили уголовное дело

После массового конфликта и перестрелки двух компаний в Ленинском районе Челябинска региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве накануне вечером, 26 мая.

Источник: Pchela.News

— Следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по сообщению о конфликте между двумя компаниями по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), — сообщили в ведомстве.

Нарушение части 2 статьи 213 УК РФ наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, что инцидент произошёл накануне, 26 мая, в Ленинском районе Челябинска, где две компании устроили разборку со стрельбой. По данным Telegram-канала Baza, в массовой потасовке, случившейся из-за девушки, участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Происходящее сняли на видео местные жители.