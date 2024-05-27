После стрельбы в Челябинске следователи возбудили уголовное дело

— Следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по сообщению о конфликте между двумя компаниями по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), — сообщили в ведомстве.
Нарушение части 2 статьи 213 УК РФ наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до семи лет.
Напомним, что инцидент произошёл накануне, 26 мая, в Ленинском районе Челябинска, где две компании устроили разборку со стрельбой. По данным Telegram-канала Baza, в массовой потасовке, случившейся из-за девушки, участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Происходящее сняли на видео местные жители.