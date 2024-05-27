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В Новосибирской области за неделю на дорогах погибли 4 человека

На дорогах Новосибирской области за неделю погибли 4 человека. Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области за неделю на дорогах погибли 4 человека. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков.

— На территории области произошло 27 ДТП, 30 человек получили травмы, четверо погибли. С участием несовершеннолетних зарегистрировано пять ДТП, ранены пять детей, — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции пресекли 165 591 нарушение ПДД, выявлено 43 пьяных водителя, 35 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области за неделю втрое сократилось число пожаров. В Новосибирской области во время рыбалки погибли двое мужчин. В Новосибирской области ФСБ и полиция накрыли банду, похищавшую деньги с «Пушкинских карт».

Александр ИЛЬИН.