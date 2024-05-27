В Новосибирской области за неделю на дорогах погибли 4 человека

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области за неделю втрое сократилось число пожаров. В Новосибирской области во время рыбалки погибли двое мужчин. В Новосибирской области ФСБ и полиция накрыли банду, похищавшую деньги с «Пушкинских карт».