В Новосибирской области за неделю на дорогах погибли 4 человека. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков.
— На территории области произошло 27 ДТП, 30 человек получили травмы, четверо погибли. С участием несовершеннолетних зарегистрировано пять ДТП, ранены пять детей, — пояснил глава ведомства.
Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции пресекли 165 591 нарушение ПДД, выявлено 43 пьяных водителя, 35 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области за неделю втрое сократилось число пожаров. В Новосибирской области во время рыбалки погибли двое мужчин. В Новосибирской области ФСБ и полиция накрыли банду, похищавшую деньги с «Пушкинских карт».
Александр ИЛЬИН.