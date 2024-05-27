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Глава СК запросил доклад о нападении на медиков в Самарской области

Самарские следователи расследуют нападение сотрудников больницы.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на медиков в Самарской области. Напомним, что 73-летний мужчина напал на пенсионерок и вонзил нож во врача. Происшествие случилось ночью 25 мая в Красноярском районе.

— Четыре человека, включая двух медиков, пострадали, — прокомментировала пресс-служба СК России.

После этого следователи начали доследственную проверку. Также им было поручено завести уголовное дело. А руководитель СК Самарской области Алексей Иванович представит доклад о его расследовании. Центральный аппарат СК взял ситуацию на контроль.

СК