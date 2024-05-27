Рецидивист, сбежавший из зала суда в Алапаевске через окно, задержан

Именно в гостях у подруги мужчину и задержали. Он не оказывал сопротивления силовикам, которые позже поместили рецидивиста в СИЗО. Прежде беглец был судим за имущественные преступления, а сейчас в его отношении ведется производство по двум уголовным делам — по статье 158 УК РФ (кража) и части третьей статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).