Рецидивист, сбежавший из зала суда в Алапаевске через окно, задержан

В Свердловской области завершились поиски мужчины, сбежавшего из зала суда в Алапаевске. Подозреваемый в краже с банковского счета (часть третья статьи 158 УК РФ) рецидивист совершил побег, когда судья удалилась в совещательную комнату.
В суде мужчина оказался из-за нарушений режима домашнего ареста — суд как раз избирал ему замену меры пресечения на заключение под стражу. Оставшись в одиночестве, подозреваемый выбрался из окна третьего этажа, попал в пустой зал на втором этаже и покинул здание.
— На поиски злоумышленника были ориентированы оперативные сотрудники и комплексные силы полиции. Одна из поисковых групп, в состав которой входили сотрудники уголовного розыска, отрабатывала частный дом в поселке Заря. Там, по оперативной информации, беглец мог находиться у своей знакомой, — сообщает telegram-канал «Патрульный участок».
Именно в гостях у подруги мужчину и задержали. Он не оказывал сопротивления силовикам, которые позже поместили рецидивиста в СИЗО. Прежде беглец был судим за имущественные преступления, а сейчас в его отношении ведется производство по двум уголовным делам — по статье 158 УК РФ (кража) и части третьей статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).