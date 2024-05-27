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Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области, еще один над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть дронов уничтожили и перехватили над территорией Орловской области.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.

ПВО ежедневно отражает атаки противника.