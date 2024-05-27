Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области, еще один над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть дронов уничтожили и перехватили над территорией Орловской области.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.
ПВО ежедневно отражает атаки противника.