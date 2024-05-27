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Мошенники пишут сибирякам от имени министра экологии Красноярского края

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал в своём официальном telegram-канале, что о его двойнике сообщили ему сразу несколько человек.

Источник: Из личного архива

Мошенники стали рассылать сообщения жителям Красноярского края от имени краевого министра экологии Владимира Часовитина.

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал в своём официальном telegram-канале, что о его двойнике сообщили ему сразу несколько человек. Глава министерства экологии края призвал быть бдительными и не реагировать на сообщения от мошенников.

«Стиль общения совершенно не мой, а “официальные” письма составлены с явными нарушениями инструкции по делопроизводству», — пишет Владимир Часовитин.

Напомним, ранее мошенники атаковали жителей Красноярского края от имени губернатора Михаила Котюкова.