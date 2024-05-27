ВС РФ сбили 4 беспилотника над Краснодарским краем в ночь на 27 мая

В Краснодарском крае в ночь на 27 мая пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника. На Кубани нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале (18+) Минобороны России, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что со стороны ВСУ были выпущены БПЛА самолетного типа.
— Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края, — уточнили в ведомстве.
Всего за прошедшую ночь ликвидировали 12 беспилотников. Из них шесть — над территорией Орловской области, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области.