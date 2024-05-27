«Жизньмарт» выплатит по 1 миллиону рублей только 18 отравившимся уральцам

Идею с выплатой компенсации всем отравившимся жителям он назвал «совершенно идиотской», так как после объявления об этом уральцы начали массово писать заявления в Роспотребнадзор и обращаться в больницы. В итоге компания заплатит только людям, на которых ведомство ссылалось изначально.
«Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы, но благими намерениями вымощена дорога в ад», — прокомментировал глава сети.
Напомним, на прошлой неделе в Роспотребнадзор по Свердловской области поступило 18 жалоб от покупателей «Жизньмарт» на заболевания острой кишечной инфекцией, после этого сеть планировала выплатить по 1 млн руб. всем отравившимся уральцам.
По словам Ивана Зайченко, за несколько дней до заявлений компания проводила самостоятельный отбор проб в независимой лаборатории на возбудитель сальмонеллы, которого не было обнаружено. Сейчас из 19 поставщиков ведомство закрыло четырех, сама сеть — еще двоих.