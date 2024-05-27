«Жизньмарт» выплатит по 1 миллиону рублей только 18 отравившимся уральцам

«Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы, но благими намерениями вымощена дорога в ад», — прокомментировал глава сети.