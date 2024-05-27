Проректора уфимского вуза обвиняют в получении миллионной взятки

Стало известно, в чем обвиняют проректора УУНиТ Азата Янгирова. Напомним, бывшего ректора института развития образования Башкирии задержали на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ, мужчине предъявлено обвинение во взяточничестве.
Как полагает следствие, с 2020 по 2023 год Янгиров требовал у пяти своих подчиненных денежное вознаграждение за покровительство и прикрытие их возможных нарушений на рабочем месте. Опасаясь негативных последствий, сотрудники института отдавали Янгирова часть своей премии. Всего за три года обвиняемый получил более 1,2 млн рублей.
— Преступления были выявлены оперативниками ФСБ. В настоящее время подозреваемый задержан, по месту его работы и жительства проведены обыски, с ним проводятся следственные действия, — заключили в Следкоме.