«Заманивал девушек по интернету»: появились подробности жуткого убийства 17-летней Насти

Напомним, страшное убийство произошло в Самаре в ночь на 25 мая. Сотрудники Следственного комитета выпустили сначала краткое информационное сообщение: 19-летнего подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье «убийство с особой жестокостью». Позже появилось и видео допроса подозреваемого: сам он говорит, что убил 17-летнюю девушку в квартире брата. Утверждает, что раскаивается и «не знает, как так получилось». На лбу у задержанного красуется татуировка в виде пентаграммы. На голове — длинные черные волосы.