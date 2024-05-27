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Глава Кубани: Киев пытался атаковать дронами гражданские объекты в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает, что минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Кубани уточнил, что обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница, в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, что вызвало пожар. Возгорание ликвидировано.

Предварительно установлено, что в результате атаки никто не пострадал. На месте падений беспилотников работают оперативные и спецслужбы.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах РФ, включая Краснодарский край. По данным Минобороны РФ, над Кубанью было уничтожено четыре беспилотных летательных аппаратов (районы не уточняются).