Пять человек погибли в ДТП в области Ұлытау

Трое пострадавших, в том числе выпускник 11 класса, попали в больницу. А на трассе в области Абай произошла дорожная авария с участием лося. Водитель Lexus, следуя в направлении города Семея, не успел среагировать и сбил животное насмерть. Человеческих жертв удалось избежать.