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Пять человек погибли в ДТП в области Ұлытау

В области Ұлытау в результате столкновения двух автомобилей на трассе погибли пять человек. Ведется расследование происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Соцсети

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), 26 мая на автодороге Жезказган — Есиль — Петропавловск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

«В результате аварии 5 человек погибли. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы», — отметили в ДП региона.

Ранее в Жамбылской области произошло ДТП. Молодая женщина за рулем Toyota Camry не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся. В результате она погибла на месте аварии.

Трое пострадавших, в том числе выпускник 11 класса, попали в больницу. А на трассе в области Абай произошла дорожная авария с участием лося. Водитель Lexus, следуя в направлении города Семея, не успел среагировать и сбил животное насмерть. Человеческих жертв удалось избежать.

Также смертельное ДТП произошло глубокой ночью в Ауэзовском районе Алматы. На проспекте Райымбека столкнулись две автомашины. Водитель одной из них от полученных травм скончался.