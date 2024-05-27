В Ростове прокуратура и СК проверят обстоятельства столкновения сухогруза с мостом

Согласно опубликованной информации, 26 мая судно врезалось в пролет железнодорожного моста на проспекте Сиверса. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной ЧП стал отказ рулевого управления. К счастью, обошлось без пострадавших, а железнодорожные пути не пострадали.