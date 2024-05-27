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В Ростове прокуратура и СК проверят обстоятельства столкновения сухогруза с мостом

СК и прокуратура проведут проверку после ЧП с сухогрузом в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону южная транспортная прокуратура и СК проверят обстоятельства столкновения сухогруза с мостом. Об этом сообщили на официальных страницах ведомств.

Согласно опубликованной информации, 26 мая судно врезалось в пролет железнодорожного моста на проспекте Сиверса. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной ЧП стал отказ рулевого управления. К счастью, обошлось без пострадавших, а железнодорожные пути не пострадали.

— Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК также отметили, что устанавливаются все возможные повреждения на сухогрузе.

СК