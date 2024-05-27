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Аким Семея залез на крышу дома (видео)

Аким Семея Нурбол Нурсагатов забрался на крышу дома по улице Глинки, 35 после того, как произошло ее частичное обрушение. Видео с места событий опубликовал городской акимат, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/semeyakimdigi

По информации официального Telegram-канала акимата Семея, 26 мая в 17.45 на пульт ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по адресу: Глинки, 35 провисает крыша, есть риск ее обрушения.

«На пятиэтажном многоквартирном жилом доме 1984 года постройки частично оторвалась крыша на площади 70 квадратных метров. Общая площадь кровли — 160 кв.м. Сегодня аким города Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым», — рассказали в ведомстве.

На опубликованном видео можно увидеть, что градоначальник поднимается и осматривает крышу. В акимате отметили, что по итогам выездного совещания Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека. Руководителям отделов жилищной инспекции и отдела строительства поручено держать все работы на строгом контроле до завершения.

Напомним, Нурбол Нурсагатов был назначен акимом Семея в октябре 2022 года. Он родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Управления строительства акимата Нур-Султана. В 2011—2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Также работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане. До назначения главой Семея был заместителем акима области Абай. Летом прошлого года Нурбол Нурсагатов рассказал, что его зарплата составляет 930 тыс. тенге.