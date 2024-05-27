Аким Семея залез на крышу дома (видео)

На опубликованном видео можно увидеть, что градоначальник поднимается и осматривает крышу. В акимате отметили, что по итогам выездного совещания Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека. Руководителям отделов жилищной инспекции и отдела строительства поручено держать все работы на строгом контроле до завершения.