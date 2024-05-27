В Первоуральске судят вымогателей, пытавшихся запугать жертву гробом с головой свиньи

Затем неизвестный организатор, дело которого выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики. Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем.