Поедет на поселение, не продав машину — житель Приангарья наказан за упрямую пьяную езду

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, отвечал мужчина в суде за повторную пьяную езду, имея уже «судимость за совершение преступления в состоянии опьянения»:
«Суд установил, что в декабре 2023 года подсудимый передвигался по селу Баяндай, управляя автомобилем марки “Tойота Премио” в состоянии алкогольного опьянения. Остановившие его инспекторы ГИБДД установили признаки опьянения, после чего инициировали уголовное преследование, поскольку водитель уже имел судимость за вождение транспортных средств в нетрезвом виде».
Во время заседания суда выяснилось, что, пока мужчина был под следствием, автомобиль, на котором он так лихо гонял, приняв на грудь, жена (на нее была оформлена Тойота) продала. Но сделку пришлось отменять:
«Сторона государственного обвинения опровергла факт продажи автомобиля дополнительными доказательствами, подтверждающими фактическое владение подсудимым и его супругой иномаркой. Суд конфисковал автомобиль», — пояснили в надзорном ведомстве.