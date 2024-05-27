Глава СКР Бастрыкин заинтересовался отравлением детей в Омской области

В сообщении, размещённом в группе «Подслушано в Муромцево», говорится, что территория около школы ранее была обработана от клещей. Представители администрации Муромцевского района в комментариях отметили, что торжественное мероприятие проводилось у входа в школу на участке с асфальтобетонном покрытием. Детей, которые почувствовали себя плохо отвели в школу и вызвали «скорую». После осмотра детей специалистами ЦРБ и проведения соответствующих медицинских процедур, отравления у них выявлено не было.