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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался отравлением детей в Омской области

Глава следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе дослесдссвенной проверки по факту отравления детей в Омской области.

Источник: Соцсети

Её проводят следственные органы СКР по Омской области.

Напомним, что инцидент произошёл во время проведения Последнего звонка в Бергамакской школе. Некоторые из учеников почувствовали себя плохо.

В сообщении, размещённом в группе «Подслушано в Муромцево», говорится, что территория около школы ранее была обработана от клещей. Представители администрации Муромцевского района в комментариях отметили, что торжественное мероприятие проводилось у входа в школу на участке с асфальтобетонном покрытием. Детей, которые почувствовали себя плохо отвели в школу и вызвали «скорую». После осмотра детей специалистами ЦРБ и проведения соответствующих медицинских процедур, отравления у них выявлено не было.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Омской области Бражникову В. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

СК