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В Красноярском крае по подозрению в убийстве задержан бывший боец ЧВК

Экс-боец ЧВК задержан по подозрению в убийстве в Курагинском районе Красноярского края. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, инцидент, обстоятельства которого выясняют силовики, произошел 26 мая в поселке Большая Ирба у садового общества «Чайка». Подозреваемый выстрелил в голову 50-летнего мужчины, с которым у него произошел конфликт. Пострадавший скончался на месте. Стрелка задержали в соседнем Манском районе. Сейчас с ним работают следователи.

В правоохранительных органах рассказали, что задержанный неоднократно судим. В 2019 году по совокупности приговоров он получил 18 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.