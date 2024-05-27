В Красноярском крае по подозрению в убийстве задержан бывший боец ЧВК

По предварительным данным, инцидент, обстоятельства которого выясняют силовики, произошел 26 мая в поселке Большая Ирба у садового общества «Чайка». Подозреваемый выстрелил в голову 50-летнего мужчины, с которым у него произошел конфликт. Пострадавший скончался на месте. Стрелка задержали в соседнем Манском районе. Сейчас с ним работают следователи.