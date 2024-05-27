В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком

«Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 “Чуйский тракт” со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo», — рассказали в госавтоинспеции.