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В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком

В Новосибирской области водитель выжила после лобового столкновения с грузовиком.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе вечером в воскресенье.

«Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 “Чуйский тракт” со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo», — рассказали в госавтоинспеции.

По данным ведомства, в результате произошедшего водитель автомобиля Toyota с различными травмами была доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На предоставленном полицией видеоролике видно, как неуправляемый автомобиль на встречной полосе сталкивается с грузовиком Sitrak. Судя по фотографиям, автомобиль не подлежит восстановлению.