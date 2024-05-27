В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе вечером в воскресенье.
«Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 “Чуйский тракт” со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo», — рассказали в госавтоинспеции.
По данным ведомства, в результате произошедшего водитель автомобиля Toyota с различными травмами была доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На предоставленном полицией видеоролике видно, как неуправляемый автомобиль на встречной полосе сталкивается с грузовиком Sitrak. Судя по фотографиям, автомобиль не подлежит восстановлению.