В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста

Ранее в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться «по переходной схеме».