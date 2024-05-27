В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста

«По состоянию на данный момент задержаны 137 участников акций», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 67 задержанных.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Ранее в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться «по переходной схеме».