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Со дна озера в Челябинской области достали машину с телом мужчины

На Южном Урале в минувшие выходные спасатели-водолазы достали легковушку из озера в Верхнеуральском районе. Когда автомобиль вытащили из воды, в нём оказалось тело мужчины — его передали сотрудникам полиции и следственных органов. Подробности происшествия рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области в понедельник, 27 мая.

Источник: Pchela.News

Трагедия произошла на озере Карагайское со стороны одноимённого посёлка в минувшие выходные. Там затонул ВАЗ-2109, в котором находились двое мужчин, приехавших на рыбалку. Одному из них удалось покинуть салон и выбраться на берег, второй ушёл под воду вместе с автомобилем.

— В ходе обследования акватории спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20-ти метрах от берега, — сообщили в ведомстве. — Автомобиль, стоявший на глубине около трёх метров, был остропован водолазами, а затем отбуксирован по грунту к урезу воды.

В машине оказалось тело 56-летнего мужчины, которое водолазы передали сотрудникам правоохранительных и следственных органов. Расследование причин трагедии продолжается.

Ещё одна трагедия из-за рыбалки произошла в начале мая в Аргаяшском районе. Семья из Челябинска приехала на озеро Акакуль порыбачить. Вечером в понедельник, 29 апреля, один из рыбаков вышел на водоём, но так и не вернулся. Его тело нашли лишь следующим утром.

несчастный случай