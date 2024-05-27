Со дна озера в Челябинской области достали машину с телом мужчины

Ещё одна трагедия из-за рыбалки произошла в начале мая в Аргаяшском районе. Семья из Челябинска приехала на озеро Акакуль порыбачить. Вечером в понедельник, 29 апреля, один из рыбаков вышел на водоём, но так и не вернулся. Его тело нашли лишь следующим утром.