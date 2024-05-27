Со дна озера в Челябинской области достали машину с телом мужчины

Трагедия произошла на озере Карагайское со стороны одноимённого посёлка в минувшие выходные. Там затонул ВАЗ-2109, в котором находились двое мужчин, приехавших на рыбалку. Одному из них удалось покинуть салон и выбраться на берег, второй ушёл под воду вместе с автомобилем.
— В ходе обследования акватории спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20-ти метрах от берега, — сообщили в ведомстве. — Автомобиль, стоявший на глубине около трёх метров, был остропован водолазами, а затем отбуксирован по грунту к урезу воды.
В машине оказалось тело 56-летнего мужчины, которое водолазы передали сотрудникам правоохранительных и следственных органов. Расследование причин трагедии продолжается.
Ещё одна трагедия из-за рыбалки произошла в начале мая в Аргаяшском районе. Семья из Челябинска приехала на озеро Акакуль порыбачить. Вечером в понедельник, 29 апреля, один из рыбаков вышел на водоём, но так и не вернулся. Его тело нашли лишь следующим утром.