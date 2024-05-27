В Татарстане задержали группу нелегальных обнальщиков

Клиенты перечисляли деньги на счета фирм под видом оплаты за услуги и товары, а подозреваемые их обналичивали и доставляли клиентам за определенный процент. По предварительным подсчетам, они заработали свыше 168 млн рублей на незаконных банковских операциях.