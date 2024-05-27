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В Татарстане задержали группу нелегальных обнальщиков

Они заработали более 168 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщается на сайте МВД, жительница Казани создала группу из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность.

Клиенты перечисляли деньги на счета фирм под видом оплаты за услуги и товары, а подозреваемые их обналичивали и доставляли клиентам за определенный процент. По предварительным подсчетам, они заработали свыше 168 млн рублей на незаконных банковских операциях.

«На территории Казани и двух районов республики проведено 16 обысков. Изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей организаций, банковские карты, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы».

отметили в МВД

В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики задержали худрука Буинского драмтеатра.