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Число задержанных в Ереване протестующих превысило 190 человек

Полиция задержала в Ереване 196 участников протеста оппозиции, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Армении. Ведомство утверждает, что задержанные «не выполнили законные требования полиции». Протестующие перекрывают улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня, 27 мая, с утра участники протеста перекрыли в том числе межгосударственную трассу в Иран в части города Аштарак. При помощи грузовиков демонстранты заблокировали автодорогу из Еревана в Армавир. Местные Telegram-каналы передают, что граждане продолжают блокировать главные улицы Еревана.

Протесты начались в апреле. Причиной стало достижение договоренности между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы в Тавуше. Возглавил протестное движение глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая во время многотысячного митинга в столице он призвал Пашиняна покинуть пост.