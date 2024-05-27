Число задержанных в Ереване протестующих превысило 190 человек

Сегодня, 27 мая, с утра участники протеста перекрыли в том числе межгосударственную трассу в Иран в части города Аштарак. При помощи грузовиков демонстранты заблокировали автодорогу из Еревана в Армавир. Местные Telegram-каналы передают, что граждане продолжают блокировать главные улицы Еревана.