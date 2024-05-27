Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге на «зебре» сбили подростка

Он получил травмы.

Источник: ГИБДД по Ростовской области

В ДТП в Таганроге пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел 25 мая в районе дома № 54 на шоссе Мариупольское в 16:40.

— 52-летний водитель, управляя автомобилем Kia Seltos, по предварительным данным, сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

С травмами несовершеннолетнего доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.