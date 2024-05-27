В Таганроге на «зебре» сбили подростка

В ДТП в Таганроге пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел 25 мая в районе дома № 54 на шоссе Мариупольское в 16:40.
— 52-летний водитель, управляя автомобилем Kia Seltos, по предварительным данным, сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.
С травмами несовершеннолетнего доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.