Покушение на убийство ученицы НИШ в Астане: что известно о ее состоянии

26 мая 2024 года стало известно, что ученица 12 класса столичной Назарбаев Интеллектуальной школы попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. В Управлении полиции района Есиль сообщили, что расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.