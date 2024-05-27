Верховный суд РТ вынес приговор сиделке, зарезавшей беспомощную бабушку

После того как семья вернулась из поездки и отправилась к бабушке, глава семейства не мог попасть в квартиру. Когда ему это удалось, он увидел ужасную картину: Рахматуллова спала, рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате он обнаружил тещу с перерезанным горлом. Как покажет в дальнейшем экспертиза, Эльвира находилась под воздействием наркотиков. Семья сразу же вызвала скорую и полицию.