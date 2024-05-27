В Пермском крае из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку

Дерево упало на детскую площадку из-за ветра в Березниках в Пермском крае, рассказал сайту perm.aif.ru очевидец.
По данным очевидца, инцидент произошёл 26 мая во дворе дома на улице Мира, 103. На фотографиях происшествия видно, что дерево придавило одну из игровых конструкций на площадке.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о шторме, который прошёл по Пермскому краю 25 и 26 мая. Жители Прикамья и краевой столицы сообщали в социальных сетях о многочисленных повреждениях кровли зданий.
В частности, в Березниках шквальный ветер сорвал крышу спортивного комплекса «Любимов». Обломки кровли упали на территорию учреждения и близлежащую проезжую часть. После происшествия на место приехал глава города Алексей Казаченко. Прокуратура Березников инциировала проверку, связанную с происшествием.