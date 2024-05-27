В Серове простились с 49-летним рабочим молокозавода, погибшим в ДНР

В Серове простились с 49-летним рабочим местного молокозавода Фёдором Корзуниным, погибшим в боях за освобождение Авдеевки в ДНР. Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.
10 октября прошлого года он заключил контракт и отправился в зону спецоперации. Служил пулеметчиком мотострелкового батальона. Погиб 18 декабря того же года.
Фёдор Корзунин родился в Первоуральске. После окончания школы получил профессию водителя, работал в леспромхозе. В 2010 году с семьей переехал в Серов, где трудился разнорабочим на молокозаводе.
Близкие и друзья отзываются о нем, как о добром, ответственном и отзывчивом. «Он всегда был надежной опорой для своих родных и близких, замечательным братом и любил свою семью», — рассказали в администрации Серовского ГО.
За отвагу и самоотверженность Фёдор Корзунин был посмертно награжден орденом Мужества.
Как сообщалось ранее, 22 апреля в Ревде Свердловской области простились с Феликсом Курбановым, погибшим в зоне спецоперации.