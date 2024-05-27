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Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Узденском районе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Узденском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел вчера около 16.30 на 1-м километре подъезда к деревне Валерьяны от автодороги Н9846. Установлено, что 20-летний житель города Горки, управляя автомобилем «Пежо», совершил наезд на внезапно выехавшую на велосипеде из лесного массива на проезжую часть 39-летнюю местную жительницу. В результате ДТП велосипедистка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.