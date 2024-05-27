В Омске вынесли приговор 3 участникам банды «чёрных» риелторов

Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России и пресс-службе прокуратуры Омской области.
ОПГ организовал 47-летний директор и учредитель агентства недвижимости. К противоправной деятельности он привлёк ещё троих человек, имевших криминальный опыт.
Директор и его подельники подыскивали не работающих, злоупотребляющих алкоголем, либо лиц преклонного возраста с долгами за коммунальные услуги. Фигуранты входили к ним в доверие, покупая продукты, спиртное или передавая мелкие суммы денег. Их убеждали в необходимости продажи квартиры и приобретения жилья меньшей площади.
Также участники преступной группы уделяли внимание покупке долей в квартирах и домах по сниженной цене. Как правило, таким образом избавлялись от имущества собственники при наличии споров и конфликтов между собой.
Одна из потерпевших из-за подобного давления получила психическое расстройство. Это было квалифицировано, как причинение тяжкого вреда здоровью.
Полученное жильё продавалось по рыночной стоимости добросовестным покупателям через агентство лидера группировки. Общий ущерб превысил 8,6 миллиона рублей.
Суд признал трёх подельников виновными в мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления. А также в принуждении к совершению сделки и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они получили от 4 до 6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Лидер преступной группы, скрывшийся от правосудия, объявлен в федеральный розыск.