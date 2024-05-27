В Омске вынесли приговор 3 участникам банды «чёрных» риелторов

Суд признал трёх подельников виновными в мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления. А также в принуждении к совершению сделки и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они получили от 4 до 6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Лидер преступной группы, скрывшийся от правосудия, объявлен в федеральный розыск.