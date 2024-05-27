В Екатеринбурге загорелся трактор. ЧП произошло утром 27 мая на улице Автомагистральной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
— В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован на площади восьми квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, — отметили в ведомстве.
В тушении пожара участвовали четыре единицы спецтехники и десять спасателей.
Ранее в Екатеринбурге на Объездной дороге вспыхнула машина. Легковушка загорелась утром 15 мая на улице Светлореченской. На место прибыли семь спасателей. В работе были задействованы две пожарные машины.
— Горел легковой автомобиль. Прибывшие спасатели в течение четырех минут справились с огнем. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.