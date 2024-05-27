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В Уфе неизвестные подожгли приют для животных: погибли две собаки

В Уфе неизвестные подожгли приют для животных: погибли две собаки.

В Уфе вечером 26 мая неизвестные подожгли приют для животных. В происшествии погибли две собаки, сообщается в телеграм-канале «Честный репортаж». Отмечается, что сгорели вольеры и постройки. Зоозащитники считают, что пожар — дело рук соседей, которых якобы не устраивали животные за забором. Кроме того, на месте нашли бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Жертв среди животных могло бы быть и больше, если бы не случайный прохожий, который увидел возгорание, вскрыл ворота и выпустил собак из вольеров.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбирается дознаватель МЧС. «Башинформ» обратился к пресс-службе ведомства за комментарием по поводу инцидента. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

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