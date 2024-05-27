В Уфе неизвестные подожгли приют для животных: погибли две собаки.

В Уфе вечером 26 мая неизвестные подожгли приют для животных. В происшествии погибли две собаки, сообщается в телеграм-канале «Честный репортаж». Отмечается, что сгорели вольеры и постройки. Зоозащитники считают, что пожар — дело рук соседей, которых якобы не устраивали животные за забором. Кроме того, на месте нашли бутылку со спиртосодержащей жидкостью.