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Мужчина задавил 13-летнюю девочку, она пострадала

Водитель наехал на подростка в Уссурийске, идет расследование.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла на улице Мельничная, 2, в Уссурийске: 29-летний водитель Toyota Prius наехал на 13-летнюю девочку пешехода, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На место происшествия приехали сотрудники полиции и карета скорой помощи. Медики диагностировали у подростка закрытый перелом правой голени со смещением.

По факту ДТП завели административное производство по статье 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка, уже назначен ряд расследований.

Полицейские напоминают, что рулевой не должен превышать установленный скоростной режим, а также обязан учитывать интенсивность дорожного движения и состояние транспортного средства. Отметим, что также необходимо быть внимательным и следить за обстановкой округ.

Ранее «КП» писала об автолюбителе, который задавил пенсионерку идущую по придомовой территории. Он давал задний ход и, вероятно, не заметил человека.