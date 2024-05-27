Мужчина задавил 13-летнюю девочку, она пострадала

Авария произошла на улице Мельничная, 2, в Уссурийске: 29-летний водитель Toyota Prius наехал на 13-летнюю девочку пешехода, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На место происшествия приехали сотрудники полиции и карета скорой помощи. Медики диагностировали у подростка закрытый перелом правой голени со смещением.
Полицейские напоминают, что рулевой не должен превышать установленный скоростной режим, а также обязан учитывать интенсивность дорожного движения и состояние транспортного средства. Отметим, что также необходимо быть внимательным и следить за обстановкой округ.
Ранее «КП» писала об автолюбителе, который задавил пенсионерку идущую по придомовой территории. Он давал задний ход и, вероятно, не заметил человека.