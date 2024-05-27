После ДТП пропал глава Полтавского района Омской области

Напомним, что глава Полтавского района попал в ДТП. Полицейские возбудили два дела об административном правонарушении за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП. Подтвердить информацию о том, что водитель был нетрезв, полицейские не могут, так как он покинул место ДТП.