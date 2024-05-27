Пропавший в апреле 19-летний студент биофака ПГНИУ найден погибшим в Перми

Речь идёт о молодом человеке, который исчез вечером 8 апреля 2024 года в Дзержинском районе Перми. В последний раз его видели, когда он вышел из дома на улице Хабаровской. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что молодой человек являлся студентом биологического факультета ПГНИУ.