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Пропавший в апреле 19-летний студент биофака ПГНИУ найден погибшим в Перми

Он исчез 8 апреля 2024 года.

Источник: Соцсети

Студент биологического факультета ПГНИУ, пропавший в апреле в Перми в возрасте 19 лет, найден погибшим, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о молодом человеке, который исчез вечером 8 апреля 2024 года в Дзержинском районе Перми. В последний раз его видели, когда он вышел из дома на улице Хабаровской. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что молодой человек являлся студентом биологического факультета ПГНИУ.

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — рассказали в поисковом отряде.

Обстоятельства того, где и как был найден погибший юноша, не разглашаются.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермские спасатели обследовали акваторию и берега реки Камы в поисках молодого человека. Поиск не дал результатов.

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