В ЗКО осудили бухгалтера-лудомана

«Установлено, что бухгалтер данного госучреждения, используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге. По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 189 Уголовного кодекса (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере). Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге», — говорится в сообщении надзорного органа.
Согласно показаниям подсудимого в суде похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры.
Приговор не вступил в законную силу.