В ЗКО осудили бухгалтера-лудомана

В Западно-Казахстанской области приговором Каратобинского районного суда бухгалтер государственного учреждения осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.