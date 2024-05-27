27 млн тенге похитили бухгалтеры в Павлодарской области

Свою вину они признали полностью и не оспаривали. Ущерб, причиненный государству, женщины оплатили в полном объеме. Сейчас одна из них отбывают наказание сроком 3 года и 6 месяцев ограничения свободы. Второй бухгалтер приговорена к 6 годам заключения, однако суд постановил данное наказание считать условным.